Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Світ
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Москве и Подмосковье прогремели взрывы: очевидцы сообщают о беспилотниках

Одинцово Москва

Жители подмосковного Одинцово сообщают о звуках взрывов. Громко было во многих населенных пунктах, в том числе в районе Немчиновки, Барвихи и Новой Москве.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы.

По предварительным данным, летели беспилотники, по ним отработала ПВО.

Также сообщается, что несколько беспилотников сбили над Истрой в Подмосковье. Также очевидцы сообщают о беспилотниках, летящих в сторону Москвы со стороны Новой Риги.

Одинцово

Google Maps

Сообщается, что еще один взрыв произошел около 04:00 на 25-м этаже жилого дома на улице Атласова в Новой Москве.

Читайте также
Россия имеет прямой путь поставок дронов и оружия из Ирана — CNN
БПЛА Shahed

По предварительной версии, в многоэтажку мог врезаться беспилотник, который летел со стороны Калужской области. На месте работают экстренные службы и ФСБ.

Отмечается, что БпЛА летел на сверхмалой высоте и врезался в технический этаж дома.

Москва вибух

Google Maps

Как сообщают пропагандисты РИА Новости со ссылкой на собеседника в экстренных службах, ночью еще один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на ул. Профсоюзной, 98, разрушив фасад.

Telegram-каналы сообщают, что 13 беспилотников сбиты на подлете в районах Рублевка, Красногорский район, Истринский район и Новая Москва.

Мэра Москвы Сергей Собянин прокомментировал утреннюю атаку беспилотников. По его словам, в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Экстренные службы находятся на местах происшествий.

Читайте также
Повлиять на ситуацию и кое-что доказать: Подоляк о мотиве ракетного террора РФ
В Москве и Подмосковье прогремели взрывы: очевидцы сообщают о беспилотниках

Сергей Собянин уверяет, что никто серьезно не пострадал.

Также сообщается, что в Москве глушат сигналы спутниковой навигации — это необходимо при атаке беспилотников, которые используют GPS для наведения. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.

Фото: скриншот

Взрыв, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ за сутки уничтожили 410 оккупантов, почти 40 БПЛА и полсотни ракет
Знищена російська техніка
Более 20 уничтоженных дронов, есть погибшие и пострадавшие: все о ночной атаке РФ 30 мая
В Москве и Подмосковье прогремели взрывы: очевидцы сообщают о беспилотниках
Предварительно, работает ПВО: что известно о взрывах в Николаевской области
В Москве и Подмосковье прогремели взрывы: очевидцы сообщают о беспилотниках
В Никополе раздаются взрывы во время воздушной тревоги
Х-555
Во временно оккупированных Саках в Крыму прогремели взрывы
Вибух
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (30.05.2023)
В Москве и Подмосковье прогремели взрывы: очевидцы сообщают о беспилотниках
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (29.05.2023)
В Москве и Подмосковье прогремели взрывы: очевидцы сообщают о беспилотниках
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (29.05.2023)
В Москве и Подмосковье прогремели взрывы: очевидцы сообщают о беспилотниках
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (29.05.2023)
В Москве и Подмосковье прогремели взрывы: очевидцы сообщают о беспилотниках
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь