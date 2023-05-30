В Москве и Подмосковье прогремели взрывы: очевидцы сообщают о беспилотниках

Жители подмосковного Одинцово сообщают о звуках взрывов. Громко было во многих населенных пунктах, в том числе в районе Немчиновки, Барвихи и Новой Москве.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы.

По предварительным данным, летели беспилотники, по ним отработала ПВО.

Также сообщается, что несколько беспилотников сбили над Истрой в Подмосковье. Также очевидцы сообщают о беспилотниках, летящих в сторону Москвы со стороны Новой Риги.

Сообщается, что еще один взрыв произошел около 04:00 на 25-м этаже жилого дома на улице Атласова в Новой Москве.

По предварительной версии, в многоэтажку мог врезаться беспилотник, который летел со стороны Калужской области. На месте работают экстренные службы и ФСБ.

Отмечается, что БпЛА летел на сверхмалой высоте и врезался в технический этаж дома.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости со ссылкой на собеседника в экстренных службах, ночью еще один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на ул. Профсоюзной, 98, разрушив фасад.

Telegram-каналы сообщают, что 13 беспилотников сбиты на подлете в районах Рублевка, Красногорский район, Истринский район и Новая Москва.

Мэра Москвы Сергей Собянин прокомментировал утреннюю атаку беспилотников. По его словам, в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Экстренные службы находятся на местах происшествий.

Сергей Собянин уверяет, что никто серьезно не пострадал.

Также сообщается, что в Москве глушат сигналы спутниковой навигации — это необходимо при атаке беспилотников, которые используют GPS для наведения. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.

Фото: скриншот

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