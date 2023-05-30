У Підмосков’ї один безпілотник збили недалеко від резиденції Путіна – ЗМІ

Один із безпілотників, які летіли у бік Москви, збили над селом Роздори, що розташоване за 10 хв їзди від резиденції диктатора Володимира Путіна в селі Огарьово.

Про це повідомила російська журналістка Фаріда Рустамова.

Так, депутат російської держдуми Олександр Хінштейн опублікував попередній перелік місць Підмосков’я, куди сьогодні на світанку прилетіли ударні дрони. Один безпілотник збили над селом Роздори, що в Одинцовському районі.

Трохи далі по Рубльово-Успенському шосе розташоване село Усове, а поряд із ним Огарьово, де чиновники мають дачі. Там свою резиденцію має і Путін.

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