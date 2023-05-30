Военные расходы России в прошлом году выросли на 9,2% – разведка Британии

Военные потери России в прошлом году выросли на 9,2% – до $86,4 млрд.

Об этом со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщили в разведке Минобороны Великобритании 30 мая.

По оценкам SIPRI, эти затраты равны 4,1% валового внутреннего продукта (ВВП) России.

В то же время, добавляют британские разведчики, настоящие военные расходы России очень неопределенны.

Все потому, что в РФ начали чаще, особенно с февраля 2022 года, использовать секретные статьи бюджета.

К тому же, в России нет прозрачности.

– Россия только недавно возобновила практику публикации разбивки основных расходов. Приостановили это в РФ еще в мае 2022 года, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

В то же время в британском оборонном ведомстве почти убеждены в том, что российские военные расходы остаются высокими, что создает давление на госфинансы РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.

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Источник : Ministry of Defence

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