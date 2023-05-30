Военные расходы России в прошлом году выросли на 9,2% – разведка Британии
Военные потери России в прошлом году выросли на 9,2% – до $86,4 млрд.
Об этом со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщили в разведке Минобороны Великобритании 30 мая.
По оценкам SIPRI, эти затраты равны 4,1% валового внутреннего продукта (ВВП) России.
В то же время, добавляют британские разведчики, настоящие военные расходы России очень неопределенны.
Все потому, что в РФ начали чаще, особенно с февраля 2022 года, использовать секретные статьи бюджета.
К тому же, в России нет прозрачности.
– Россия только недавно возобновила практику публикации разбивки основных расходов. Приостановили это в РФ еще в мае 2022 года, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
В то же время в британском оборонном ведомстве почти убеждены в том, что российские военные расходы остаются высокими, что создает давление на госфинансы РФ.
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