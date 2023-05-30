Військові витрати Росії торік зросли на 9,2% – розвідка Британії

Військові втрати Росії торік зросли на 9,2% – до $86,4 млрд.

Про це з посиланням на дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії 30 травня.

За оцінками SIPRI, ці витрати дорівнюють 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.

Водночас, додають британські розвідники, справжні військові витрати Росії є дуже невизначеними.

Усе тому, що в РФ почали частіше, особливо з лютого 2022 року, використовувати секретні статті бюджету.

До того ж, у Росії немає прозорості.

– Росія лише нещодавно відновила практику публікування розбивки основних видатків. Призупинили це в РФ ще в травні 2022 року, – наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Водночас у британському оборонному відомстві майже переконані в тому, що російські військові витрати залишаються високими, що створює натомість тиск на держфінанси РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Ministry of Defence

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