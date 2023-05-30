Принятые сроки по движению ВСУ и обстрелы Херсонской области: 461-й день войны
Работает ПВО в Николаевской области, летят дроны
В Николаевской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. Предварительно, работает украинская ПВО.
Взрывы в Никополе: активность вражеской артиллерии
В Никополе Днепропетровской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
В Крыму прогремели взрывы
Во временно оккупированном городе Саки на территории Крымского полуострова прогремели мощные взрывы.
Игнат прокомментировал попадание по аэродрому в Хмельницкой области
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал не драматизировать ситуацию с ударом российских войск по аэродрому в Хмельницкой области.
Он отметил, что последствия вражеских атак не стоит комментировать, поскольку враг внимательно за всем следит.
— Было попадание в пределах района аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. То, что там было, куда попало, какие были последствия — мы это не комментируем. И не стоит это комментировать, чтобы враг не имел дополнительной информации. Я хочу сказать, что боеспособность там будет восстановлена. Не стоит драматизировать ситуацию, — сказал Игнат.
Зеленский поговорил по телефону с Рютте и Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский провел два телефонных разговора. Он поговорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства проинформировал Рютте об ударах террористов, а также поблагодарил за поддержку Нидерландов.
Кроме этого, Зеленский поздравил президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы, сообщил мэр Иван Федоров.
— Мелитопольцы сообщают о громком взрыве в северном районе города. Подробности выясняем. “Бавовняный” туман в пока еще оккупированном Мелитополе, — отметил он.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло