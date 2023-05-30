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Юлия Захарченко, редактор ленты

Принятые сроки по движению ВСУ и обстрелы Херсонской области: 461-й день войны

Ключевые события
01:07
Работает ПВО в Николаевской области, летят дроны
01:04
Взрывы в Никополе: активность вражеской артиллерии
00:42
В Крыму прогремели взрывы
00:08
Игнат прокомментировал попадание по аэродрому в Хмельницкой области
00:06
Зеленский поговорил по телефону с Рютте и Эрдоганом
00:04
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы
Принятые сроки по движению ВСУ и обстрелы Херсонской области: 461-й день войны
30 мая, 1:07

Работает ПВО в Николаевской области, летят дроны

В Николаевской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. Предварительно, работает украинская ПВО.

30 мая, 1:04

Взрывы в Никополе: активность вражеской артиллерии

В Никополе Днепропетровской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

30 мая, 0:42

В Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированном городе Саки на территории Крымского полуострова прогремели мощные взрывы.

Война в Украине — день 461 — новости Украины во время войны онлайн

30 мая, 0:08

Игнат прокомментировал попадание по аэродрому в Хмельницкой области

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал не драматизировать ситуацию с ударом российских войск по аэродрому в Хмельницкой области.

Он отметил, что последствия вражеских атак не стоит комментировать, поскольку враг внимательно за всем следит.

— Было попадание в пределах района аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. То, что там было, куда попало, какие были последствия — мы это не комментируем. И не стоит это комментировать, чтобы враг не имел дополнительной информации. Я хочу сказать, что боеспособность там будет восстановлена. Не стоит драматизировать ситуацию, — сказал Игнат.

30 мая, 0:06

Зеленский поговорил по телефону с Рютте и Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский провел два телефонных разговора. Он поговорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства проинформировал Рютте об ударах террористов, а также поблагодарил за поддержку Нидерландов.

Кроме этого, Зеленский поздравил президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.

30 мая, 0:04

В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы, сообщил мэр Иван Федоров.

— Мелитопольцы сообщают о громком взрыве в северном районе города. Подробности выясняем. “Бавовняный” туман в пока еще оккупированном Мелитополе, — отметил он.

Война в Украине
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