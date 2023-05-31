Только победа над Россией гарантирует нашу безопасность: Дуда о помощи Украине

Сейчас Польша для России является врагом №1, кроме самой Украины. Поляки помнят, что российский плен заканчивается пулей в затылок. Что россияне расстреливают пленных, как расстреливали польских офицеров в Катыни, чтобы убить польскую интеллигенцию и ликвидировать польскую нацию.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Dziennik Gazeta Prawna, отвечая на вопрос, почему его страна настолько поддерживает Украину.

Он сказал, что сегодня Россия “восстанавливает свою силу, а с ней и имперские стремления”.

— То, что мы видим сегодня, — это российский империализм в худшем проявлении. Мы видели прелюдии к нападению на Европу, я имею в виду вторжение в Грузию в 2008 году, когда президент Лех Качиньский предупредил мир, что российский империализм возрождается и ему нужно противостоять, — сказал Дуда.

Дуда напомнил, что россияне убили 20 тыс. польских интеллигентов выстрелом в затылок в Катыни, Медном, Харькове и других местах.

— Это был приказ Сталина: документ в 1990-х годах был найден в Москве и показан, есть доказательства, нет сомнений. Все знают, что россияне насилуют, грабят, разрушают — никому не надо было просить поляков идти на восточную границу и принимать украинцев в свои дома, — добавил он.

Он подчеркнул, что только победа над Россией обеспечит безопасность — прежде всего стран Балтии и Польши, но также стран Западной Европы.

— Я напоминаю нашим немецким соседям, что россияне были в Берлине. Моим французским коллегам я напоминаю, что они также были в Париже во времена Наполеона.

По словам Дуды, вся помощь Украине в 2022 году составила около 1,5% ВВП Польши — $7-8 млрд. Он также рассказал, что через Польшу с начала большой войны прошло 12 млн человек из Украины.

Источник: Dziennik Gazeta Prawna

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.