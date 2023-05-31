Тільки перемога над Росією гарантуватиме нашу безпеку: Дуда про допомогу Україні

Нині Польща для Росії є ворогом №1, окрім самої України. Поляки пам’ятають, що російський полон закінчується кулею в потилицю. Що росіяни розстрілюють полонених, як розстрілювали польських офіцерів у Катині, щоб убити польську інтелігенцію та ліквідувати польську націю.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna, відповідаючи на запитання, чому його країна настільки підтримує Україну.

Він сказав, що сьогодні Росія “відновлює свою силу, а з нею й імперські прагнення”.

– Те, що ми бачимо сьогодні, це російський імперіалізм у найгіршому прояві. Ми бачили прелюдії до нападу на Європу, я маю на увазі вторгнення до Грузії в 2008 році, коли президент Лех Качинський попередив світ, що російський імперіалізм відроджується і йому потрібно протистояти, – сказав Дуда.

Дуда нагадав, що росіяни вбили 20 тис. польських інтелігентів пострілом у потилицю в Катині, Мідному, Харкові та інших місцях.

– Це був наказ Сталіна: документ у 1990-х роках був знайдений в Москві та показаний, є докази, немає сумнівів. Всі знають, що росіяни ґвалтують, грабують, руйнують – нікому не треба було просити поляків йти на східний кордон і приймати українців у свої домівки, – додав він.

Він наголосив, що тільки перемога над Росією забезпечить безпеку – передусім країн Балтії та Польщі, та водночас країн Західної Європи.

– Я нагадую нашим німецьким сусідам, що росіяни були в Берліні. Моїм французьким колегам я нагадую, що вони також були в Парижі за часів Наполеона.

За словами Дуди, вся допомога Україні у 2022 році становила близько 1,5% ВВП Польщі – $7-8 млрд. Він також розповів, що через Польщу з початку великої війни пройшло 12 млн людей з України.

Джерело: Dziennik Gazeta Prawna

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.