Тільки перемога над Росією гарантуватиме нашу безпеку: Дуда про допомогу Україні
Нині Польща для Росії є ворогом №1, окрім самої України. Поляки пам’ятають, що російський полон закінчується кулею в потилицю. Що росіяни розстрілюють полонених, як розстрілювали польських офіцерів у Катині, щоб убити польську інтелігенцію та ліквідувати польську націю.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna, відповідаючи на запитання, чому його країна настільки підтримує Україну.
Він сказав, що сьогодні Росія “відновлює свою силу, а з нею й імперські прагнення”.
– Те, що ми бачимо сьогодні, це російський імперіалізм у найгіршому прояві. Ми бачили прелюдії до нападу на Європу, я маю на увазі вторгнення до Грузії в 2008 році, коли президент Лех Качинський попередив світ, що російський імперіалізм відроджується і йому потрібно протистояти, – сказав Дуда.
Дуда нагадав, що росіяни вбили 20 тис. польських інтелігентів пострілом у потилицю в Катині, Мідному, Харкові та інших місцях.
– Це був наказ Сталіна: документ у 1990-х роках був знайдений в Москві та показаний, є докази, немає сумнівів. Всі знають, що росіяни ґвалтують, грабують, руйнують – нікому не треба було просити поляків йти на східний кордон і приймати українців у свої домівки, – додав він.
Він наголосив, що тільки перемога над Росією забезпечить безпеку – передусім країн Балтії та Польщі, та водночас країн Західної Європи.
– Я нагадую нашим німецьким сусідам, що росіяни були в Берліні. Моїм французьким колегам я нагадую, що вони також були в Парижі за часів Наполеона.
За словами Дуди, вся допомога Україні у 2022 році становила близько 1,5% ВВП Польщі – $7-8 млрд. Він також розповів, що через Польщу з початку великої війни пройшло 12 млн людей з України.
Джерело: Dziennik Gazeta Prawna
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