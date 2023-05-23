Мы готовы! Блащак заявил, что Польша хочет обучать украинцев на F-16

Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время пресс-конференции в Брюсселе.

— Мы готовы, польская сторона готова обучать (украинских, — Ред.) пилотов на самолетах F-16. Такое обучение еще не началось, — сказал Блащак.

Он сказал, что предложил, чтобы такое обучение было зачислено в учебную миссию ЕС, которая осуществляется в Польше совместно польскими и европейскими инструкторами.

По его словам, это — прекрасный пример сотрудничества европейских стран по помощи Украине. Блащак отметил, что инструмент учебной миссии ЕС также позволит вернуть средства, потраченные на обучение украинских пилотов.

Польский министр отметил, что о начале обучения украинских пилотов будет проинформировано дополнительно.

Количество украинских пилотов, которые могут учиться в Польше, будет зависеть от возможностей и обязанностей Варшавы, поскольку среди задач страны — защита восточных границ НАТО, в частности воздушного пространства Балтийских стран.

Напомним, ряд стран заявили о готовности учить украинских военных управлять F-16. Например, Португалия не будет передавать Украине самолеты F-16 в рамках “коалиции истребителей”, однако страна готова присоединиться к обучению персонала.

Источник : Укринформ

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