В России строят масштабные комплексы для хранения трупов своих солдат – разведка
Россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированных на войне против Украины оккупантов. В ГУР сообщили, что это происходит в Курске и Ростове-на-Дону.
Отмечается, что площадь каждого объекта — более 4 тыс. квадратных метров.
В комплексы будут входить:
- пункты для проведения следственных действий и исследований над телами;
- рефрижераторные с холодильными камерами на 1 000 мест;
- склады с гробами и другим похоронными декорациями;
- скорбный зал.
Военная разведка Украины сообщила, что заложенная стоимость строительства комплекса для уничтоженных оккупантов в Ростове-на-Дону составляет около 600 млн рублей, а в Курске — более 800 млн рублей.
При этом стоимость рефрижераторного оборудования оценивается в более чем миллиард рублей для каждого комплекса.
В ГУР констатировали, что Россия уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины.
— Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших, — говорится в сообщении.
Также в ГУР напомнили, что российские оккупанты имеют возможность сдаться в плен, потому что в противном случае их ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в России.
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