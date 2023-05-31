У Росії будують масштабні комплекси для зберігання трупів своїх солдатів – розвідка

Росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованих на війні проти України окупантів. У ГУР повідомили, що це відбувається у Курську та Ростові-на-Дону.

Зазначається, що площа кожного об’єкта ― понад 4 тис. квадратних метрів.

До комплексів будуть входити:

пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

рефрижераторні з холодильними камерами на 1 000 місць;

склади з трунами та іншим похоронними декораціями;

скорботна зала.

Військова розвідка України повідомила, що закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові-на-Дону становить близько 600 млн рублів, а в Курську ― понад 800 млн рублів.

Водночас вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

У ГУР констатували, що Росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

– Будівництво вказаних комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих, – йдеться у повідомленні.

Також у ГУР нагадали, що російські окупанти мають можливість здатися у полон, бо в іншому разі на них чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії.

Джерело : ГУР

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