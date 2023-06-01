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Валентина Летяк, редактор ленты

Пентагон закупит для Украины САУ Gepard на более чем $118 млн

САУ Gepard Shahed

Пентагон заключил контракт с американской компанией Global Military Products Inc., которая находится в штате Флорида, на сумму $118,3 млн на закупку и поставку самоходных артиллерийских установок Gepard для Украины.

Заказ будет выполняться в Аммане (Иордания), ориентировочная дата завершения работы — 30 мая 2024 года.

Средства для реализации контракта выделены “по программе военных продаж за границу (Инициатива по оказанию помощи Украине в области безопасности)”.

Накануне, 31 мая, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $300 млн.

В него вошли снаряды для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, неуправляемые ракеты воздух-земля Zuni, системы ПВО Avenger, ПЗРК Stinger и другое вооружение.

Неделю назад командование Объединенных сил ВСУ показало, как очередную массированную атаку иранских дронов Shahed на Киев помогали отбить мощной самоходной зенитной установкой Gepard.

Источник: U.S. Department of Defense

Фото: скриншот видео Об’єднаних Сил ЗСУ

Война в Украине, Летальное оружие, Пентагон, Російська агресія, США-Украина
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