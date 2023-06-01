Пентагон закупить для України САУ Gepard на понад $118 млн

Пентагон уклав контракт з американською компанією Global Military Products Inc., яка розташована у штаті Флорида, на суму $118,3 млн на закупівлю та постачання самохідних артилерійських установок Gepard для України.

Замовлення виконуватиметься в Аммані (Йорданія), орієнтовна дата завершення роботи – 30 травня 2024 року.

Кошти для реалізації контракту виділені “за програмою військових продажів за кордон (Ініціатива з надання допомоги Україні в галузі безпеки)”.

Напередодні, 31 травня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн.

До нього увійшли снаряди для ЗРК Patriot та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, некеровані ракети повітря-земля Zuni, системи ППО Avenger, ПЗРК Stinger та інше озброєння.

Тиждень тому командування Об’єднаних сил ЗСУ показало, як чергову масовану атаку іранських дронів Shahed на Київ допомагали відбити потужною самохідною зенітною установкою Gepard.

Джерело: U.S. Department of Defense

Фото: скриншот відео Об’єднаних Сил ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.