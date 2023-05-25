Атака Shahed на Киев: в ВСУ показали, как небо защищают немецкие САУ Gepard
Очередную массированную атаку иранских дронов Shahed на Киев помогали отбивать украинские военные, которые управляют мощной самоходной зенитной установкой Gepard.
Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ.
Этой ночью враг уже в двенадцатый раз пытался ударить по Киеву дронами-камикадзе Shahed-136/131, даже в несколько волн. Однако все российские беспилотники уничтожила наша противовоздушная оборона.
Как сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, к отражению атаки привлекались как подразделения зенитных ракетных войск и истребительная авиация Противовоздушных сил, так и мобильные огневые группы противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины.
Украинский военный, который выполняет задачи в северной операционной зоне, заявил, что ни один Shahed или ракета мимо них не прошли — все цели сбили.
Установка Gepard быстро выходит на цель и уничтожает ее. Этот калибр позволяет уничтожать все вражеские цели, проходящие над их зоной ответственности, заявил другой военный.
Сергей Наев отметил, что на сегодняшний день силам и средствам противовоздушной обороны Украины нет равных во всем мире. Они самостоятельно закрывают небо над страной, а процент сбитых вражеских целей бьет все рекорды.
— Я искренне благодарю каждого военнослужащего, который защищает украинское небо в северной операционной зоне и делает все для того, чтобы наши соотечественники чувствовали себя в безопасности во время воздушных тревог, — заявил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Напомним, что в марте военнослужащие Воздушных сил Германии провели тактическую подготовку украинских военных на системе ПВО IRIS-T Infra-Red Imaging System — Tail/Thrust Vector controlled SLM.
Ранее Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T.
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