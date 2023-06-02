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Юлия Соколова, редактор ленты

РФ не сможет наколдовать танки: Уоллес убежден в успехе Украины на поле боя

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Существует реальная возможность того, что армия Украины добьется успеха на поле боя и сможет отвоевать захваченные РФ территории, включая Крым, который находится под оккупацией с 2014 года.

Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Washington Post.

Как отмечает издание, вопреки “частным размышлениям” некоторых других официальных лиц НАТО, Уоллес оптимистично настроен относительно перспектив Украины на фронте. Он предположил, что украинские защитники могут деоккупировать Крым уже в этом году.

Министр объяснил, что украинские войска будут лучше вооружены, а у российских оккупантов заканчивается необходимое оборудование. Уоллес напомнил о предыдущих успешных операциях Вооруженных сил Украины.

– Мы видели на поле боя, что если ударить по российским войскам не в нужном, они фактически упадут. Вы можете посылать молодых людей насмерть десятками тысяч, что они и делают (командование РФ, — Ред.), но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны, — подчеркнул он.

Воллес заверил, что, несмотря на затягивание военных действий, западные союзники так же поддерживают Украину в военном и финансовом плане. Они не давят на Киев, чтобы он вел переговоры с РФ или шел на какие-то уступки.

– Но мы видели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается оборонное оборудование, которое можно было бы предоставить, – добавил глава британского Минобороны.

По его словам, это означает, что Великобритания и другие государства вынуждены больше покупать оружие для Украины, а не передавать его из собственных запасов.

По мнению Уоллеса, масштабы потерь армии РФ свидетельствуют о том, что российский диктатор Владимир Путин все еще верит, что сможет получить преимущество, если бросит на войну больше живой силы.

Недавно Бен Уоллес предупредил об угрозе более широкого глобального конфликта до конца десятилетия. Он призвал составить четкий график увеличения военных расходов Великобритании до 2,5% ВВП.

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Бен Воллес

Источник: The Washington Post
Бен Уоллес, Война в Украине, Великобритания, ВСУ, Крым, Російська агресія
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