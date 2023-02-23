Февраль, 22 в 23:52

Великобритания начала “разогревать” свои производственные линии, чтобы заменить оружие, отправляемое в Украину, и увеличить производство артиллерийских снарядов для ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес.

На вопрос, имеет ли его страна коммерческие возможности продолжать поставлять Украине такое оружие, как артиллерийские снаряды, Уоллес сказал:

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– Мы заключили контракты. Мы уже начали получать некоторые поставки для собственного пополнения запасов, а также часть для Украины.

По словам министра, снаряды можно изготовить достаточно быстро, однако “главное – убедиться, что мы размещаем заказы, а мы начали размещать эти заказы в течение последних 10 месяцев, и это начинает разогревать эти производственные линии”.

В среду, 22 февраля, Бен Уоллес побывал на учениях украинских военных на танках Challenger. По словам министра, танки будут в Украине уже весной.