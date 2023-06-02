РФ не зможе начаклувати танки: Воллес переконаний в успіху України на полі бою

Існує реальна можливість того, що армія України досягне успіху на полі бою та зможе відвоювати захоплені РФ території, включно з Кримом, який перебуває під окупацією з 2014 року.

Про це розповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю The Washington Post.

Як зазначає видання, всупереч “приватним роздумам” деяких інших офіційних осіб НАТО, Воллес оптимістично налаштований щодо перспектив України на фронті. Він припустив, що українські захисники можуть деокупувати Крим уже цього року.

Міністр пояснив, що українські війська будуть краще озброєні, а в російських окупантів закінчується необхідне обладнання. Воллес нагадав про попередні успішні операції Збройних сил України.

– Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах в потрыбному місці, вони фактично впадуть. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони й роблять (командування РФ, – Ред.), але ви не можете начаклувати танки та системи озброєнь, які їм потрібні, – наголосив він.

Воллес запевнив, що, попри затягування воєнних дій, західні союзники так само підтримують Україну у військовому та фінансовому плані. Вони не тиснуть на Київ, щоб він вів переговори з РФ або йшов на якісь поступки.

– Але ми бачили реальність, яка полягає в тому, що у всіх нас закінчується оборонне обладнання, яке можна було б надати, – додав очільник британського Міноборони.

За його словами, це означає, що Велика Британія та інші держави змушені більше купувати зброю для України, а не передавати її із власних запасів.

На думку Воллеса, масштаби втрат армії РФ свідчать про те, що російський диктатор Володимир Путін все ще вірить, що зможе здобути перевагу, якщо кине на війну більше живої сили.

Нещодавно Бен Воллес попередив про загрозу ширшого глобального конфлікту до кінця десятиліття. Він закликав скласти чіткий графік збільшення військових витрат Великої Британії до 2,5% ВВП.

Джерело : The Washington Post

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