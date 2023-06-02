США не будут увеличивать количество ядерного оружия для сдерживания Китая и РФ — Белый дом

Соединенные Штаты не считают, что им нужно увеличивать размер собственного ядерного арсенала, чтобы сдерживать объединенные силы России, Китая и других соперников.

Об этом в пятницу, 2 июня, заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

— Соединенным Штатам не нужно увеличивать свои ядерные силы, чтобы превзойти совокупную численность наших конкурентов для их успешного сдерживания, — сказал Салливан в интервью Ассоциации по контролю над вооружениями, старейшей американской группе по защите контроля над вооружениями.

Салливан говорит, что США будут придерживаться ограничений на ядерные вооружения, установленных Договором о новых ядерных вооружениях до окончания срока его действия в 2026 году, если Россия сделает то же самое.

Он добавил, что страны-союзники не заинтересованы в том, чтобы начинать бессрочное соревнование в стратегических силах.

В своей речи он также пытался склонить Москву и Пекин к переговорам о контроле над вооружениями.

Накануне Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что со стороны официального Вашингтона были приняты четыре контрмеры в ответ на нарушение Российской Федерацией нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Среди контрмер, в частности, отказ от оповещения России о статусе или местонахождении объектов, подпадающих под действие договора.

Этот шаг со стороны США стал ответом на то, что 21 февраля президент России Владимир Путин, во время обращения к Федеральному собранию РФ, объявил, что Россия “приостанавливает” участие в Договоре о СНВ.

Источник : Reuters

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