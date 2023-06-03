50 батарей Patriot — и люди не будут гибнуть: Зеленский рассказал, что нужно для защиты неба

Украине нужно около 50 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы защитить небо от российских атак. Только тогда Российская Федерация потеряет любую возможность запугивать мирных людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии иностранным журналистам.

— Реальность следующая: 50 батарей Patriot, и в большинстве люди не будут гибнуть, — утверждает президент Украины.

По словам главы государства, американская система ПВО Patriot — это единственное вооружение, которое дает возможность сбивать различные виды российских ракет.

Зеленский утверждает, что наличие в Украине ЗРК Patriot лишает возможности страну-агрессора РФ запугивать миллионы мирных людей.

Источник : The Wall Street Journal

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