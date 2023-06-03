Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

50 батарей Patriot — и люди не будут гибнуть: Зеленский рассказал, что нужно для защиты неба

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Украине нужно около 50 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы защитить небо от российских атак. Только тогда Российская Федерация потеряет любую возможность запугивать мирных людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии иностранным журналистам.

— Реальность следующая: 50 батарей Patriot, и в большинстве люди не будут гибнуть, — утверждает президент Украины.

По словам главы государства, американская система ПВО Patriot — это единственное вооружение, которое дает возможность сбивать различные виды российских ракет.

Зеленский утверждает, что наличие в Украине ЗРК Patriot лишает возможности страну-агрессора РФ запугивать миллионы мирных людей.

Читайте также
Путину докладывают об уничтожении Patriot, никто не решается сказать правду — глава Минобороны Литвы
MIM-104 Patriot

Источник: The Wall Street Journal
Война в Украине, Владимир Зеленский, небо, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Контрнаступление Украины будет очень впечатляющим — генерал США Петреус
50 батарей Patriot — и люди не будут гибнуть: Зеленский рассказал, что нужно для защиты неба
Карта Украины без Крыма: МИД призвал Венгрию прекратить провокации
50 батарей Patriot — и люди не будут гибнуть: Зеленский рассказал, что нужно для защиты неба
Украина начнет контрнаступление, все идет по плану: Минобороны об атаках РФ
Українські військові, війна в Україні, бої на фронті
В Бахмуте ситуация условно стабильная, ВСУ контролируют юго-западные окраины — Маляр
Ганна Маляр
Минус один путь для оккупантов: возле Мелитополя раздался взрыв на железной дороге
Залізниця
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
50 батарей Patriot — и люди не будут гибнуть: Зеленский рассказал, что нужно для защиты неба
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
50 батарей Patriot — и люди не будут гибнуть: Зеленский рассказал, что нужно для защиты неба
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
50 батарей Patriot — и люди не будут гибнуть: Зеленский рассказал, что нужно для защиты неба
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
50 батарей Patriot — и люди не будут гибнуть: Зеленский рассказал, что нужно для защиты неба
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь