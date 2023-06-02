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Валентина Чорна, редактор ленты

Путину докладывают об уничтожении Patriot, никто не решается сказать правду — глава Минобороны Литвы

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Каждую ночь российская армия пытается выследить комплексы противовоздушной обороны Patriot в Украине, чтобы уничтожить их, однако безуспешно.

Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину каждый раз докладывают об уничтожении Patriot в Украине, поскольку никто не решается сообщить ему правду.

— Россия все еще пытается каждую ночь выследить противоракетные комплексы Patriot. Однако, безуспешно. Официальная версия уже лежит на столе у Путина — все батареи Patriot уничтожены. Никто не решается сказать ему правду, — отметил литовский министр.

Напомним, что ночью 2 июня украинские защитники уничтожили все 15 крылатых ракет и 21 иранский ударный БпЛА Shahed-136/131, которые РФ выпустила по Украине.

Вражеские цели направлялись с северного направления в сторону Киева, маневрируя и пытаясь ввести в заблуждение украинскую ПВО.

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ЗРК Patriot, Патріот

Война в Украине, Литва, Російська агресія
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