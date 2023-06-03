50 батарей Patriot – і люди не гинутимуть: Зеленський розповів, що потрібно для захисту неба
Україні потрібно близько 50 зенітно-ракетних комплексів Patriot, щоб захистити небо від російських атак. Лише тоді Російська Федерація втратить будь-яку можливість залякувати мирних людей.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі іноземним журналістам.
– Реальність наступна: 50 батарей Patriot, і в більшості люди не гинутимуть, – стверджує президент України.
За словами глави держави, американська система ППО Patriot – це єдине озброєння, яке дає можливість збивати різні види російських ракет.
Зеленський стверджує, що наявність в Україні ЗРК Patriot позбуває можливості країну-агресора РФ залякувати мільйони мирних людей.
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