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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна розпочне контрнаступ, все йде за планом: Міноборони про атаки РФ

Українські військові, війна в Україні, бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські обстріли протягом останніх тижнів не вплинули на час початку контрнаступу ЗСУ. Наміри України йдуть за планом, попри потужні атаки ударними дронами та ракетами.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов у коментарі іноземним журналістам.

– Головна мета РФ – зупинити наш контрнаступ та націлитися на центри ухвалення рішень. Для Росії стало величезним сюрпризом те, що ефективність (від балістичних ракет, – Ред.) була майже нульовою проти сучасних систем ППО, отриманих від партнерів, – заявив заступник глави МО України.

Гаврилов сказав, що інтенсивне використання балістичних ракет у травні стало останнім стратегічним засобом РФ. Він стверджує, що системи ППО України стали на понад 90% ефективними проти російських атак. І ракетні обстріли РФ не вплинуть на контрнаступ, стверджує заступник українського міністра оборони.

– Ніхто не може зупинити зусилля, бажання та впевненість у тому, що Україна переможе у війні. Україна розпочне контрнаступ цього року, щоб звільнити наші території, – стверджує він.

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Джерело: The Irish Times

Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Міноборони України, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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