РДК и Легион опубликовали кадры, на которых заходят в Шебекино
Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России сообщают, что ведут активные бои в районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ.
Об этом они сообщают в своем Telegram-канале.
Также сообщается, что их штурмовые группы зашли в пригород города Щебекино.
Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на фоне регулярных боев в регионе призвал местных временно эвакуироваться из Шебекинского округа, мол, два человека уже погибли в Безлюдовке и Новой Таволжанке.
Фото: РДК
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов