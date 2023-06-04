РДК и Легион опубликовали кадры, на которых заходят в Шебекино

Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России сообщают, что ведут активные бои в районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ.

Об этом они сообщают в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что их штурмовые группы зашли в пригород города Щебекино.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на фоне регулярных боев в регионе призвал местных временно эвакуироваться из Шебекинского округа, мол, два человека уже погибли в Безлюдовке и Новой Таволжанке.



Фото: РДК

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