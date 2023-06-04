Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Світ
Анастасия Кожушко, редактор ленты

РДК и Легион опубликовали кадры, на которых заходят в Шебекино

РДК и Легион опубликовали кадры, на которых заходят в Шебекино

Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России сообщают, что ведут активные бои в районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ.

Об этом они сообщают в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что их штурмовые группы зашли в пригород города Щебекино.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на фоне регулярных боев в регионе призвал местных временно эвакуироваться из Шебекинского округа, мол, два человека уже погибли в Безлюдовке и Новой Таволжанке.

Читайте также
Польский добровольческий корпус сообщил, что вместе с РДК участвует в рейдах в РФ
РДК и Легион опубликовали кадры, на которых заходят в Шебекино

Фото: РДК 

Белгород, Война в Украине, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В РФ прогрессирует паранойя из-за сине-желтых цветов: арестовывают даже за свои флаги
Росгвардія
Польский добровольческий корпус сообщил, что вместе с РДК участвует в рейдах в РФ
РДК и Легион опубликовали кадры, на которых заходят в Шебекино
Население РФ теряет доверие к военно-политическому руководству страны — перехват ГУР
Кремль Москва
Ее звали Лиза. Ей было всего 2 года – Лысак об убитом в пригороде Днепра ребенке
Удар по Підгородному Дніпропетровської області 3 червня 2023
Потери украинских сил в Бахмуте в 7,5 раз меньше, чем у РФ — Данилов
Олексій Данілов
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
РДК и Легион опубликовали кадры, на которых заходят в Шебекино
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
РДК и Легион опубликовали кадры, на которых заходят в Шебекино
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
РДК и Легион опубликовали кадры, на которых заходят в Шебекино
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
РДК и Легион опубликовали кадры, на которых заходят в Шебекино
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь