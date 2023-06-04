Бойцы Польского добровольческого корпуса (ПДК) сообщают, что вместе с РДК и ЛСР тоже участвуют в рейдах на территории России.

Соответствующие видео они публикуют в своем Telegram — канале.

– Любимая, я забрал посылку из Новой почты, – говорят бойцы на видео, держа в руках вывеску Почты России.

Также на кадрах видно, как ПДК собирают трофеи: технику и боеприпасы российских солдат.





Напомним, 3 июня, начальник штаба Российского добровольческого корпуса (РДК) Александр с позывным Фортуна в эфире национального телемарафона Единые новости заявил, что власти и войска Российской Федерации не контролируют российский город Шебекино.

Фото: ПДК

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