Польский добровольческий корпус сообщил, что вместе с РДК участвуют в рейдах в РФ
Бойцы Польского добровольческого корпуса (ПДК) сообщают, что вместе с РДК и ЛСР тоже участвуют в рейдах на территории России.
Соответствующие видео они публикуют в своем Telegram — канале.
– Любимая, я забрал посылку из Новой почты, – говорят бойцы на видео, держа в руках вывеску Почты России.
Также на кадрах видно, как ПДК собирают трофеи: технику и боеприпасы российских солдат.
Напомним, 3 июня, начальник штаба Российского добровольческого корпуса (РДК) Александр с позывным Фортуна в эфире национального телемарафона Единые новости заявил, что власти и войска Российской Федерации не контролируют российский город Шебекино.
Фото: ПДК
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