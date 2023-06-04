РДК та Легіон опублікували кадри, на яких заходять до Шебекіна

Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії повідомляють, що ведуть активні бої в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ.

Про це вони повідомляють у своєму Telegram-каналі.

Також повідомляється, що їхні штурмові групи зайшли в передмістя міста Шебекіно.



Тим часом губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков на тлі регулярних боїв у регіоні закликав місцевих тимчасово евакуюватися із Шебекінського округу, мовляв, дві людини вже загинули в Безлюдівці й Новій Таволжанці.

Фото: РДК

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