РДК та Легіон опублікували кадри, на яких заходять до Шебекіна
Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії повідомляють, що ведуть активні бої в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ.
Про це вони повідомляють у своєму Telegram-каналі.
Також повідомляється, що їхні штурмові групи зайшли в передмістя міста Шебекіно.
Тим часом губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков на тлі регулярних боїв у регіоні закликав місцевих тимчасово евакуюватися із Шебекінського округу, мовляв, дві людини вже загинули в Безлюдівці й Новій Таволжанці.
Фото: РДК
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов