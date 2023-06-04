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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

РДК та Легіон опублікували кадри, на яких заходять до Шебекіна

РДК та Легіон опублікували кадри, на яких заходять до Шебекіна

Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії повідомляють, що ведуть активні бої в районі Нової Таволжанки  Бєлгородської області РФ. 

Про це вони повідомляють у своєму Telegram-каналі. 

Також повідомляється, що їхні штурмові групи зайшли в передмістя міста Шебекіно.

Тим часом губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков на тлі регулярних боїв у регіоні закликав місцевих тимчасово евакуюватися із Шебекінського округу, мовляв, дві людини вже загинули в Безлюдівці й Новій Таволжанці.

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Фото: РДК 

Бєлгород, Війна в Україні, Росія
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