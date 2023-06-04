В РФ прогрессирует паранойя из-за сине-желтых цветов: арестовывают даже за свои флаги

В России некоторые силовики на местах, очевидно, довольно своеобразно поняли драконовские законы РФ о военном времени, увидев нарушения в публичной демонстрации сине-желтого цвета.

В этих двух цветах российские правоохранители, вероятно, видят скрытую поддержку Украины, отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Только так британские разведчики могут объяснить ряд громких арестов в России в последнее время.

К примеру, 9 мая в РФ арестовали работницу дома престарелых за то, что пришла на работу в сине-желтой куртке.

А на днях в Волхове вблизи Санкт-Петербурга российские нацгвардейцы задержали 22-летнего мужчину, потому что демонстрировал флаг Воздушно-космических сил России, который, к слову, имеет сине-желтый цвет.

Совершенно неожиданно аресты раскритиковали даже представители ультранационалистической, провоенной Либерально-демократической партии (следует отметить, что в логотипе партии также есть желтый цвет на синем фоне).

В британском оборонном ведомстве считают, что эти подавления в РФ свидетельствуют о неуверенности параноидальных российских чиновников, не знающих, что считать приемлемым для системы, становящейся все более тоталитарной.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Росгвардия РФ

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