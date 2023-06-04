В РФ прогрессирует паранойя из-за сине-желтых цветов: арестовывают даже за свои флаги
В России некоторые силовики на местах, очевидно, довольно своеобразно поняли драконовские законы РФ о военном времени, увидев нарушения в публичной демонстрации сине-желтого цвета.
В этих двух цветах российские правоохранители, вероятно, видят скрытую поддержку Украины, отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
Только так британские разведчики могут объяснить ряд громких арестов в России в последнее время.
К примеру, 9 мая в РФ арестовали работницу дома престарелых за то, что пришла на работу в сине-желтой куртке.
А на днях в Волхове вблизи Санкт-Петербурга российские нацгвардейцы задержали 22-летнего мужчину, потому что демонстрировал флаг Воздушно-космических сил России, который, к слову, имеет сине-желтый цвет.
Совершенно неожиданно аресты раскритиковали даже представители ультранационалистической, провоенной Либерально-демократической партии (следует отметить, что в логотипе партии также есть желтый цвет на синем фоне).
В британском оборонном ведомстве считают, что эти подавления в РФ свидетельствуют о неуверенности параноидальных российских чиновников, не знающих, что считать приемлемым для системы, становящейся все более тоталитарной.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Росгвардия РФ
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