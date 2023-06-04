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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У РФ прогресує параноя через синьо-жовті кольори: арештовують навіть за свої прапори

Росгвардія

У Росії деякі силовики на місцях, очевидно, доволі своєрідно розтлумачили драконівські закони РФ про воєнний час, побачивши порушення в публічній демонстрації синьо-жовтих кольорів.

У цих двох кольорах російські правоохоронці, імовірно, вбачають приховану підтримку України, наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Лише так британські розвідники можуть пояснити низку гучних арештів у Росії останнім часом.

Наприклад, 9 травня в РФ арештували працівницю будинку престарілих за те, що прийшла на роботу в синьо-жовтій куртці.

А днями у Волхові поблизу Санкт-Петербурга російські нацгвардійці затримали 22-річного чоловіка, бо той демонстрував прапор Повітряно-космічних сил Росії, який, до слова, має синьо-жовті кольори.

Зовсім несподівано арешти розкритикували навіть представники ультранаціоналістичної, провоєнної Ліберально-демократичної партії (варто наголосити, що в логотипі партії теж є жовтий колір на синьому тлі).

У британському оборонному відомстві вважають, що ці придушення в РФ свідчать про невпевненість параноїдальних російських чиновників, які не знають, що вважати прийнятним для системи, яка стає все більш тоталітарною.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Росгвардія РФ

Війна в Україні, Велика Британія, Прапор України, Розвідка, Росія, РФ
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