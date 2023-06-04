Росія втратила контроль над Шебекіно – представник РДК

Влада та війська Російської Федерації не контролюють російське місто Шебекіно.

Про це заявив начальник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК) Олександр із позивним Фортуна в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Російська армія собі не зраджує: населення прикордонних територій їх абсолютно не хвилює. На сьогоднішній день Шебекіно ними не контролюється. Люди масово виїжджають, їм дають коридор, але вони не забезпечують безпеку цих коридорів. По місту орудують мародери і відбувається хаос, – сказав він.

Фортуна також додав, що населені пункти, які знаходяться безпосередньо на російсько-українському кордоні, обстрілюються російською авіацією, артилерією та бронетехнікою.

– Вони діють взагалі-то, як завжди, ніяких сюрпризів немає. На населення їм абсолютно плювати, – сказав він.

Представник РДК каже, що жителі Бєлгородської області, а саме тих територій, де йдуть бойові дії, можуть звернутись по допомогу до добровольців, які допоможуть дістатись у безпеку на території України.

– Бажаючі можуть звернутися або безпосередньо до бійців РДК, або до легіону (Свобода Росії, – Ред.). Ми моніторимо всі наші офіційні канали і паблік, можна нам написати, ми будемо забезпечувати перевезення людей. Поки така можливість зберігається, зробити це можна… якщо звертаються до нас, ми гарантуємо безпеку, – запевнив він.

Тим часом в українській воєнній розвідці допускають, що в Росії можуть бути реалізовані сценарії заколоту чи військового протистояння.

Нагадаємо, 22 травня підрозділи російських добровольців увійшли з бронетехнікою на територію Бєлгородської області РФ, після чого відзвітували про знищення прикордонного пункту, а також “звільнення населених пунктів Козинка і Гора-Поділ”.

Згодом, вже 1 червня, бої поновились біля міста Шебекіно Бєлгородської області РФ.

Фото: РДК

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