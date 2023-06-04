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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Польський добровольчий корпус повідомив, що разом з РДК бере участь у рейдах у РФ

Польський добровольчий корпус повідомив, що разом з РДК бере участь у рейдах у РФ

Бійці Польського добровольчого корпусу (ПДК) повідомляють, що разом із РДК і ЛСР теж беруть участь у рейдах на території Росії.

Відповідні відео вони публікують у своєму Telegram-каналі. 

– Кохана, я забрав посилку з Нової пошти, – кажуть бійці на відео, тримаючи у руках вивіску Пошти Росії. 

Також на кадрах видно, як ПДК збирають трофеї: техніку та боєприпаси російських солдатів. 


Нагадаємо, 3 червня  начальник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК) Олександр із позивним Фортуна в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, що влада та війська Російської Федерації не контролюють російське місто Шебекіно.

Фото: ПДК

Бєлгород, Війна в Україні, Росія
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