Польський добровольчий корпус повідомив, що разом з РДК бере участь у рейдах у РФ
Бійці Польського добровольчого корпусу (ПДК) повідомляють, що разом із РДК і ЛСР теж беруть участь у рейдах на території Росії.
Відповідні відео вони публікують у своєму Telegram-каналі.
– Кохана, я забрав посилку з Нової пошти, – кажуть бійці на відео, тримаючи у руках вивіску Пошти Росії.
Також на кадрах видно, як ПДК збирають трофеї: техніку та боєприпаси російських солдатів.
Нагадаємо, 3 червня начальник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК) Олександр із позивним Фортуна в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, що влада та війська Російської Федерації не контролюють російське місто Шебекіно.
Фото: ПДК
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