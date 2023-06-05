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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Мы определимся в течение двух недель. Писториус о предаче Украине истребителей

Мы определимся в течение двух недель. Писториус о предаче Украине истребителей
Фото: Офис президента

Германия переосмысливает свою позицию по вопросу возможных поставок западных истребителей Украине и примет решение через две недели.

Об этом в интервью DW заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус и отклонил возможность передачи Киеву крылатых ракет.

– Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель, – отметил он.

В то же время немецкий министр вновь отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus в ближайшей перспективе. Отвечая на вопрос об опасениях использования Украиной немецкого оружия на территории РФ, он отметил, что международное право позволяет делать это в целях самообороны.

При этом, по его словам, Берлин, как и Вашингтон, всегда подчеркивал, что не хотел бы использования своего оружия для пересечения российской границы. В то же время он “полностью доверяет украинским партнерам”.

Писториус также отметил, что во время поездки по странам Индо-Тихоокеанского региона и переговоров с представителями их власти он настаивает на нецелесообразности немедленного перемирия в войне РФ против Украины, поскольку это будет означать успех России.

При этом именно РФ могла бы положить конец этой войне, выведя из соседней страны все войска, поэтому прекращение поставок оружия Киеву не является решением конфликта.

– Украина — суверенная страна, и она должна решить, когда наступит время для переговоров или чего-то еще. Это не зависит от нас, – добавил он и сообщил, что ему удается убеждать в этом партнеров Германии в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Источник: Deutsche Welle
Война в Украине, Винищувач F-16, Німеччина, Російська агресія
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