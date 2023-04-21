Решение не должно приниматься из чувства солидарности: Писториус о вступлении Украины в НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что решение о присоединении Украины к НАТО нужно принимать с холодной головой и горячим сердцем.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Борис Писториус отвергает идею быстрого вступления Украины в НАТО.

По его словам, такие решения не должны приниматься только из чувства солидарности к Украине.

А еще Борис Писториус отметил, что хотя двери НАТО немножко приоткрылись для Украины, однако не время рассматривать вопрос о вступлении.

По словам министра обороны, вопрос о вступлении Украины в НАТО или Евросоюз не будет обсуждаться на 11-м заседании оборонного Рамштайна 21 апреля.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.