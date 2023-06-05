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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ми визначимося протягом двох тижнів. Пісторіус щодо надання Україні винищувачів

Ми визначимося протягом двох тижнів. Пісторіус щодо надання Україні винищувачів
Фото: Офіс президента

Німеччина переосмислює свою позицію з питання можливих постачань західних винищувачів Україні і ухвалить рішення через два тижні. 

Про це в інтерв’ю DW заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус та відхилив можливість передання Києву крилатих ракет.

– Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів, – зазначив він.

Водночас німецький міністр знову відкинув можливість передання Києву крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі. Відповідаючи на запитання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, він зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. 

При цьому, за його словами, Берлін, як і Вашингтон, завжди підкреслював, що не хотів би використання своєї зброї для перетину російського кордону. Водночас він “повністю довіряє українським партнерам”.

Пісторіус також зазначив, що під час поїздки країнами Індо-Тихоокеанського регіону та переговорів із представниками їхньої влади він наполягає на недоцільності негайного перемир’я у війні РФ проти України, оскільки це означатиме успіх Росії.

При цьому саме РФ могла б покласти край цій війні, вивівши із сусідньої країни всі війська, тому припинення постачання зброї Києву не є вирішенням конфлікту.

– Україна – суверенна країна, і вона має вирішити, коли настане час для переговорів або чогось іще. Це не залежить від нас, – додав він і повідомив, що йому вдається переконувати в цьому партнерів Німеччини в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, Винищувач F-16, Німеччина, Російська агресія
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