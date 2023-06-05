Ми визначимося протягом двох тижнів. Пісторіус щодо надання Україні винищувачів
Німеччина переосмислює свою позицію з питання можливих постачань західних винищувачів Україні і ухвалить рішення через два тижні.
Про це в інтерв’ю DW заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус та відхилив можливість передання Києву крилатих ракет.
– Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів, – зазначив він.
Водночас німецький міністр знову відкинув можливість передання Києву крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі. Відповідаючи на запитання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, він зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони.
При цьому, за його словами, Берлін, як і Вашингтон, завжди підкреслював, що не хотів би використання своєї зброї для перетину російського кордону. Водночас він “повністю довіряє українським партнерам”.
Пісторіус також зазначив, що під час поїздки країнами Індо-Тихоокеанського регіону та переговорів із представниками їхньої влади він наполягає на недоцільності негайного перемир’я у війні РФ проти України, оскільки це означатиме успіх Росії.
При цьому саме РФ могла б покласти край цій війні, вивівши із сусідньої країни всі війська, тому припинення постачання зброї Києву не є вирішенням конфлікту.
– Україна – суверенна країна, і вона має вирішити, коли настане час для переговорів або чогось іще. Це не залежить від нас, – додав він і повідомив, що йому вдається переконувати в цьому партнерів Німеччини в Індо-Тихоокеанському регіоні.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло