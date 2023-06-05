Еще много сюрпризов для властей Белгородщины: Свобода России и РДК готовят что-то новое для РФ
У легиона Свобода России и РДК еще много сюрпризов для пока еще власти Белгородской области.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель политического крыла легиона Свобода России Алексей Барановский.
— У легиона Свобода России и РДК еще много сюрпризов для пока еще власти Белгородской области. Сюрпризы будут, это я могу точно обещать, будем следить за развитием событий. Чтобы сюрприз удался, он должен быть неожиданным, — говорит он.
Также Барановский рассказал о пленных, которых удалось захватить повстанцам.
— Точная численность (взятых в плен, — Ред.) на данный момент не раскрывается, но можно обратить внимание, что в первом видео было всего два человека, сейчас мы видим, что их больше. Там и мобилизованные… Все они будут переданы в обменный фонд Украины, — сказал он.
Кроме того, Барановский проанализировал поведение губернатора Белгородской области РФ.
— Это был тест на политика, действительно ли это губернатор, хозяин своей Белгородской области. Выяснилось, что это все-таки TikTok губернатор или Telegram губернатор, решительный только в видеообращениях через социальные сети. Все его заявления, что он контролирует ситуацию, волнуется за своих граждан, оказались липой. У него был шанс показать, что он может принимать ответственные и взрослые решения, он на это не пошел, — отметил Барановский.
Напомним, что ранее появилась информация, что бойцы легиона Свобода России и РДК взяли в плен российских солдат в Белгородской области. В видеообращении они заявили, что хотят обменять их на разговор с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
После отказа повстанцы написали в Telegram, что вся единоросская власть в лице губернатора Гладкова испугано отсиделась в уютных кабинетах, оставив своих людей в плену.
— Теперь мы окончательно поняли, насколько гнилая и трусливая власть сидит у руля, общаться с ними бессмысленно. Как говорится, “подлецы и негодяи”. Пленных мы передаем в обменный фонд украинской стороны, — говорится в сообщении.
Фото: РДК
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