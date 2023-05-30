Открылся второй фронт: как рейд РДК и Легиона на Белгородщине повлияет на войну в Украине

Бойцы РДК, вновь пересекшие границу РФ, стали шоком для Кремля. Какие проблемы в России продемонстрировал беспрецедентный рейд Российского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России на Белгородщину и как это повлияет на войну в Украине — читайте дальше.

Какие проблемы в РФ вскрыл рейд

Политический представитель легиона Свобода России Илья Пономарев свидетельствует о том, что такое проникновение бойцов РДК и легиона говорит о нехватке квалифицированных людей в РФ.

— У них просто нет людей, которые могут с этим что-то сделать, ну, кого они послали для ликвидации последствий, для борьбы с легионом и РДК? Очень известного генерала Лапина, того самого, который руководил российской группировкой, когда она бежала с Харьковщины. Ну, что он там сделает на Белгородщине? Ну то же самое. Собственно, танки, которые есть в РДК и легионе, они же именно с того периода, это танки, которые были в подчинении генерала Лапина, — говорит он.

Со своей стороны генерал армии Николай Маломуж отмечает, что во время ликвидации рейда на Белгородщине с украинского фронта туда было переброшено большое количество военных РФ.

– Задействовали 2300 спецназовцев ВС РФ и 1250 человек фсбшников. А что фсбшники? Это вымпел, это каскад, это те супер подразделения, еще из СССР действовавшие в чрезвычайно сложных ситуациях. И они против этих людей задействовали такую армаду, отвлекая от войны, от операций на территории Украины, перекинули туда. Это показало, что и режим недееспособен, не контролирует ситуацию, – отмечает Маломуж.

РФ продемонстрировала полную незащищенность своих рубежей, а значит, невидимый кулак в один момент может нанести ее войску мощный удар в спину.

Как рейд РДК повлияет на войну Украине

По словам Ильи Пономарева, теперь испуганные путинские генералы стянут войска к границе и этот процесс уже начался.

– Это будет очень существенно влиять на власть регионов, которые рядом, на Воронеж, Курск, Орел, Ростов, они будут понимать, что они незащищены. Кремль уже перекидывает силы с Донбасса – колонны техники едут защищать рубежи Белгородской, Брянской и Курской областей. Фактически в федерации открылся второй фронт! — говорит он.

Так что РФ вынуждена будет держать на границе значительные силы и они точно не будут использованы против Украины на фронте.

– В России огромная проблема: они все свои ресурсы бросили на Украину и забыли о России, – говорит генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Впрочем, ресурсов обезопасить границы все равно не хватит, считает Маломуж.

— Для того чтобы сформировать такой пояс безопасности, примерно 1200 км, нужно минимум 350-400 тыс. разных контингентов: военных, ФСБшников, росгвардии, чтобы перекрыть границу, сегодня таких сил у Путина нет, поэтому вынуждены были частично снять с фронта, частично – со стратегических направлений, где он, например, противостоял НАТО: Прибалтика, Финляндия, — говорит Маломуж.

Итак, один маленький белгородский хлопок, словно по цепной реакции, повлек за собой целый ряд событий, среди которых и отвод части сил от линии фронта, и кадровые чистки, и деморализация военных и очередной испуг кремлевского диктатора Владимира Путина.

Фото: РДК

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