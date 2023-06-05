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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ще багато сюрпризів для влади Бєлгородщини: Свобода Росії та РДК готують щось нове для РФ

Ще багато сюрпризів для влади Бєлгородщини: Свобода Росії та РДК готують щось нове для РФ

У легіону Свобода Росії та РДК ще багато сюрпризів для поки що влади Бєлгородської області.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів представник політичного крила легіону Свобода Росії Олексій Барановський.

– У легіону Свобода Росії та РДК ще багато сюрпризів для поки що влади Бєлгородської області. Сюрпризи будуть, це я можу точно обіцяти, стежитимемо за розвитком подій. Щоб сюрприз вдався, він має бути несподіваним, – каже він.

Також Барановський розповів про полонених, яких удалося захопити повстанцям.

– Точна чисельність (військових, яких було взято в полон, – Ред.) на даний момент не розкривається, але можна звернути увагу, що в першому відео було всього дві людини, зараз ми бачимо, що їх більше. Там і мобілізовані… Усі вони будуть передані до обмінного фонду України, – сказав він.

Крім того, Барановський проаналізував поведінку губернатора Бєлгородської області РФ.

– Це був тест на політика, чи це справді губернатор, господар своєї Бєлгородської області. З’ясувалося, що це таки TikTok губернатор або Telegram губернатор, рішучий лише у відеозверненнях через соціальні мережі. Усі його заяви, що він контролює ситуацію, хвилюється за своїх громадян виявилися липою. Він мав шанс показати, що він може приймати відповідальні та дорослі рішення, він на це не пішов, – зазначив Барановський.

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Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація, що бійці легіону Свобода Росії та РДК взяли у полон російських солдатів у Бєлгородської області. У відеозверненні вони заявили, що хочуть обміняти їх на розмову із губернатором Бєлгородської області В’ячеславом Гладковим.

Після відмови повстанці написали у Telegram, що вся єдинороська влада в особі губернатора Гладкова з острахом відсиділася у затишних кабінетах, залишивши своїх людей у полоні.

– Тепер ми остаточно зрозуміли, наскільки гнила і боягузлива влада сидить у керма, спілкуватися з ними безглуздо. Як кажуть, “негідники”. Полонених ми передаємо в обмінний фонд української сторони, – йдеться у повідомленні.

Фото: РДК

Бєлгород, Війна в Україні, Росія
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