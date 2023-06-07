США взаимодействуют с Украиной для сбора информации о подрыве Каховской ГЭС — Кирби

Администрация президента Соединенных Штатов внимательно следит за ситуацией вокруг подрыва Каховской ГЭС и взаимодействует с официальным Киевом в сборе подробной информации, чтобы сделать окончательные выводы.

Об этом во время пресс-брифинга в Вашингтоне сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Мы работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации, но мы не можем сказать окончательно, что произошло на данный момент, — заявил он.

Джон Кирби добавил, что то, что понятно окончательно, и что в Белом доме “могут точно сказать”, так это то, что “ущерб, нанесенный украинскому народу и региону, будет значительным”.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома добавил, что разрушения будут иметь серьезные последствия не только для украинцев, но и для энергетической безопасности Украины.

Он сказал, что еще слишком рано говорить о том, повлияет ли это на будущее контрнаступление Украины, которое имеет целью отвоевать территорию, контролируемую Россией.

Джон Кирби отметил, что территория вокруг дамбы была незаконно захвачена Россией.

— Неспровоцированная война России в Украине имеет разрушительное влияние на украинский народ и принесла ему ужасные страдания, — сказал Кирби.

Кирби добавил, что администрация Байдена в будущем может обнародовать больше информации о том, кто, по мнению США, стоит за разрушением дамбы.

— Мы все еще пытаемся собрать информацию и разговариваем с украинцами, — сказал он.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. Украинские власти уже признали, что гидроэлектростанция восстановлению не подлежит.

Сейчас продолжается эвакуация людей из нескольких затопленных населенных пунктов.

Источник : The Washington Post

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