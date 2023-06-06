Изменение выращиваемых культур и дефицит воды: какие последствия для экономики Украины будет иметь подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. Какие последствия это будет иметь для экономики Украины и сколько времени понадобится для их преодоления – Факты ICTV узнавали у эксперта.

Экономист Алексей Кущ считает, что последствия подрыва Каховской ГЭС будут достаточно существенными как в краткосрочной, так и в стратегической перспективе.

Вода

Прежде всего, это чревато катастрофическими последствиями с точки зрения регионального водного баланса.

– Здесь нужно говорить не о разрушении Каховской ГЭС, а о разрушении каховского гидроузла. Он являлся одним из ключевых элементов водоснабжения и формирования водных ресурсов в северо-черноморском регионе. Если брать Украину, то это три области – Николаевская, Херсонская и Запорожская. Ну, и еще Крым. Это значит вычеркнуть из водного баланса 60% водных ресурсов. Соответственно, если мы вычеркиваем 60% ресурсов, то вычеркиваем 60% потребления воды, — говорит экономист.

Таким образом, около миллиона человек будет иметь ограниченный доступ к пресной воде. Будет дефицит воды в таких городах как Кривой Рог, Никополь и другие.

Уничтожение орошаемого земледелия

Также эксперт отметил, что еще одним следствием подрыва Каховской ГЭС является уничтожение орошаемого земледелия в регионе, поскольку именно от станции отходило множество каналов, которые обеспечивали его функционирование. То есть, выращивание овощей, фруктов, таких как томаты, огурцы, знаменитые херсонские арбузы, лук, чеснок и т.д., теперь под большим вопросом.

— С точки зрения экономического разрушения, это фактически будет трансформация Причерноморской полустепи в полупустыню. Теперь этот регион может превратиться в полупустыню. Фактически можно посмотреть на Олешковские пески и понять, во что может превратиться этот регион, — добавляет Кущ.

Зерно

Кущ отмечает, что Украина потеряет 15-20% своего экспортного зернового потенциала из-за проблем, возникших в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. И это только в краткосрочной перспективе.

– Это повлияет на характер земледелия в этом регионе. То есть люди, которые занимались овощами, фруктами, выращиванием достаточно любящего влагу зерна, будут переориентироваться на более сухостойкие растения, например, подсолнечник, — добавляет он.

Электроэнергия

В краткосрочной перспективе уничтожение Каховской ГЭС с точки зрения генерации электроэнергии не окажет существенного влияния. То есть, Украина сможет найти замены генерации этой станции.

Экологические изменения

Кроме того, экономист отмечает, что есть большие риски засоления этих почв, ведь если исчезает пресная вода, которой осуществляется полив, то поднимаются грунтовые воды, которые в большинстве своем представляют солончаки. Таким образом, будет образовываться корка, содержащая в себе тяжелые металлы. Такая эрозия почвы достаточно опасна для здоровья человека.

— Когда в дыхание попадают соли из-за высыхания почвы, это сравнимо с экологической бомбой. Конечно, оно не будет сразу, но если не восстановить этот Каховский гидроузел, то в перспективе 10-15 лет там будет состояние экологической катастрофы, – добавил Кущ.

Сколько времени понадобится для преодоления последствий

На восстановление гидроузла потребуется несколько миллиардов долларов и минимум пять лет.

– Если завтра начать строить гидроузел, восстанавливать его, то это нужно $2 млрд и примерно пять лет, – добавляет Кущ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.