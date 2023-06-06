Зачем россияне взорвали Каховскую ГЭС и какие будут последствия для экологии – объясняют эксперты

Высшее военное руководство России вполне могло санкционировать подрыв Каховской ГЭС, потому что очень боится украинского контрнаступления. Но вместе с этим мы получили еще одну проблему — экологическую.

Эксперты в комментарии Фактам ICTV рассказали, для чего оккупантам понадобилось взрывать дамбу и ждет ли нас экологическое бедствие.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, россияне решили взорвать плотину, потому что не знают, где именно может начаться контрнаступление ВСУ. И именно таким образом враг мог “перерезать” один из возможных путей продвижения украинских военных.

Еще одна возможная причина — как можно сильнее деморализовать местное население.

Каховское водохранилище было построено в 1958 году для подачи пресной воды на Крымский полуостров. После подрыва плотины ныне оккупированный Крым наверняка остаться без питьевой воды.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, россияне это прекрасно понимали, однако им все равно. Оккупантов беспокоит наступление Вооруженных сил Украины, а не благополучие людей.

— Нашего контрнаступления они боятся больше, поэтому прибегают к таким актам отчаяния. Для них сегодня важно не проиграть на поле боя. Поэтому россиянам на местное население оккупированных территориях и на украинских — плевать, — подчеркнул эксперт.

Основная идея подрыва — увеличить русло Днепра, чтобы сделать невозможным высадку нашего десанта. Украина достаточно длительное время тренировала своих военных, как именно преодолевать речные препятствия.

Александр Мусиенко считает, что высшее военное руководство РФ, или даже Путин, вполне могли санкционировать подрыв ГЭС, ведь такой прецедент уже был в истории. Так, в августе 1941 года советская власть взорвала ДнепроГЭС, чтобы остановить наступление нацистов.

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев отметил, что подрыв ГЭС не повредит наступлению Сил обороны, ведь командование предусмотрело такие шаги оккупантов.

Последствия для экологии

Объем Каховского водохранилища составляет 16 куб. км воды. Утром, с момента подрыва, вся эта вода сбрасывается дальше в Днепр. До 14:00 произойдет максимальный подъем воды и затопление территорий.

Станислав Игнатьев, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, генеральный директор компании Solar Generation, в комментарии Фактам ICTV отметил, что следующие 7-8 дней будет продолжаться сход воды к устью Днепра.

По его словам, уже сейчас можно говорить о загрязнении вод Днепра и Черного моря горюче-смазочными материалами. По данным СНБО, не менее 150 тонн машинного масла попали в Днепр с самой ГЭС.

— По данным ГСЧС, на территории потенциального затопления накоплено еще около 150 тонн нефтепродуктов. Например, сейчас под воду идет элеватор аграрной компании Нибулон — там тоже есть нефтепродукты. Все это попадет в устье Днепра и в прибрежные воды Черного моря, — рассказал Станислав Игнатьев.

Он отмечает, что это крупнейшая экологическая техногенная катастрофа в Европе всех времен, что приведет к гуманитарной трагедии и необратимым экологическим последствиям. В Черном море начнется мор рыбы, моллюсков, ракообразных.

Часть рыбы из украинских вод мигрирует к берегам Румынии и Турции, а это снизит наш рыбный промысел.

Почвам угрожает загрязнение нефтепродуктами, химудобрениями, пестицидами. На территории потенциального затопления есть скотомогильники, а это попадание болезнетворных бактерий и остатков животных в воды.

— Это разрушение уникальной экосистемы островов поймы Днепра и Южного Буга. Там гнездятся и живут дикие утки, кулики, цапли, ястребы, журавли, дрофы. Такие хищники, как лунь степной и лунь болотный, и многие другие птицы, — рассказывает Станислав Игнатьев.

Как долговременное последствие от экологического бедствия — опустынивание части Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областей, севера Крыма, ведь орошение земель на этих территориях происходило именно из Каховского водохранилища. Возможно разрастание Алешковских песков.

В Алешковских лесах, например, очень мало пород деревьев, устойчивых к засухе. Следующие несколько лет возможен рост количества лесных пожаров на этой территории.

По словам Станислава Игнатьева, для восстановления дамбы ГЭС нужны годы, ведь для начала ее надо спроектировать, да и само строительство будет длиться очень и очень долго.

Важно заметить, что и тысячи украинцев снова станут вынужденными переселенцами, ведь их дома либо будут разрушены, либо непригодны к проживанию.

Сейчас в Минобороны Украины предупреждают о повышенной опасности от взрывоопасных предметов в зоне подтопления, ведь вражеские мины оказались под водой и их может снести потоками.

Стоит заметить, что подрыв плотины в Новой Каховке является военным преступлением в соответствии с Женевской конвенцией.

Как сообщает издание The Insider со ссылкой на постановление российского правительства, за неделю до подрыва Каховской плотины власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие в результате “военных действий”.

Так, в последнем пункте постановления отмечается, что до 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших в результате военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится. Документ вступил в силу 31 мая.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.