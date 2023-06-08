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Юлия Захарченко, редактор ленты

Неизвестно, сколько людей могут погибнуть на левом берегу Херсонской области: Зеленский призвал мир к действиям

Неизвестно, сколько людей могут погибнуть на левом берегу Херсонской области: Зеленский призвал мир к действиям
Фото: Офис президента

Даже невозможно установить точно, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, питьевой воды, пищи и медицинской помощи. Несмотря на обстрелы, военные и спецслужбы спасают людей. Однако нужны более масштабные усилия.

Об этом в вечернем видеообращении за 7 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последствия подрыва Каховской ГЭС российскими войсками.

Глава государства считает, что сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее, более масштабные усилия. В частности, нужно, чтобы международные организации, например, Международный комитет Красного Креста, немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонской области.

— Каждый погибший человек там — это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины и нашего правительства есть, — отметил президент.

В то же время он добавил, что многие лидеры мира, руководители государств, правительств, межгосударственных объединений выразили свою поддержку Украине и четкое осуждение российского преступления экоцида.

Президент Украины убежден, что необходимо вместе привлечь к ответственности российских оккупантов, которые более года контролировали дамбу и всю Каховскую ГЭС.

Он обратил внимание, что московские пропагандисты серьезно и открыто обсуждали именно такой сценарий рукотворной катастрофы, который они вскоре осуществили. Еще прошлой осенью Украина предупреждала мир о минировании Россией объектов ГЭС.

— Мы призывали и к отправке международной наблюдательной миссии на Каховку, к разминированию агрегатов и всех сооружений станции. К сожалению, мирового внимания тогда не хватило, чтобы все это обеспечить. Сейчас должны сконцентрировать внимание мира для ликвидации последствий очередной катастрофы по вине России, должны не допустить дальнейшей разрушительной активности оккупантов, — утверждает он.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Гола Пристань, Каховська ГЕС, Новая Каховка, Олешки, Херсонская область, Херсонщина, Червоний Хрест
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