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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Невідомо, скільки людей можуть загинути на лівому березі Херсонщини: Зеленський закликав світ до дій

Невідомо, скільки людей можуть загинути на лівому березі Херсонщини: Зеленський закликав світ до дій
Фото: Офіс президента

Навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, питної води, їжі та медичної допомоги. Попри обстріли, військові та спецслужби рятують людей. Проте потрібні масштабніші зусилля.

Про це у вечірньому відеозверненні за 7 червня заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи наслідки підриву Каховської ГЕС російськими військами.

Глава держави вважає, що зараз потрібна чітка та швидка реакція світу на те, що відбувається, і масштабніші зусилля. Зокрема, треба, щоб міжнародні організації, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини.

– Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України та нашого уряду є, – зазначив президент.

Водночас він додав, що багато лідерів світу, керівників держав, урядів, міждержавних об’єднань висловили свою підтримку Україні та чітке засудження російського злочину екоциду.

Президент України переконаний, що необхідно разом притягти до відповідальності російських окупантів, які понад рік контролювали дамбу та всю Каховську ГЕС.

Він звернув увагу, що московські пропагандисти серйозно й відкрито обговорювали саме такий сценарій рукотворної катастрофи, який вони згодом здійснили. Ще минулої осені Україна попереджала світ про мінування Росією обʼєктів ГЕС.

– Ми закликали й до відправлення міжнародної спостережної місії на Каховку, до розмінування агрегатів і всіх споруд станції. На жаль, світової уваги тоді не вистачило, щоб усе це забезпечити. Зараз маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, маємо не допустити подальшої руйнівної активності окупантів, – стверджує він.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Гола Пристань, Каховська ГЕС, Нова Каховка, Олешки, Херсонська область, Херсонщина, Червоний Хрест
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