Чем больше успехов достигает Украина, тем чаще из РФ идут пронзительные звуки — МИД Британии
Чем больше успехов достигает Украина на поле боя, тем чаще из России будут раздаваться пронзительные звуки, символизирующие проигрыш.
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в комментарии иностранным журналистам.
— По мере того, как украинцы приближаются к успеху и победе, из Кремля будут раздаваться более регулярные и пронзительные звуки. Это всегда будет неизбежной реакцией на отсутствие успеха России на поле боя, — заявил Клеверли.
Клеверли отверг угрозы Кремля относительно риска эскалации конфликта, отвечая на вопрос о поставках западного вооружения и военной техники в Украину, в частности, американских истребителей F-16.
— Мы сознательно решили, что не можем допустить, чтобы эскалация риторики или бряцание оружием со стороны Владимира Путина или Кремля помешали нам поступать правильно, — заявил он.