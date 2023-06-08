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Юлия Захарченко, редактор ленты

Чем больше успехов достигает Украина, тем чаще из РФ идут пронзительные звуки — МИД Британии

Чем больше успехов достигает Украина, тем чаще из РФ идут пронзительные звуки — МИД Британии
Фото: Getty Images

Чем больше успехов достигает Украина на поле боя, тем чаще из России будут раздаваться пронзительные звуки, символизирующие проигрыш.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в комментарии иностранным журналистам.

— По мере того, как украинцы приближаются к успеху и победе, из Кремля будут раздаваться более регулярные и пронзительные звуки. Это всегда будет неизбежной реакцией на отсутствие успеха России на поле боя, — заявил Клеверли.

Клеверли отверг угрозы Кремля относительно риска эскалации конфликта, отвечая на вопрос о поставках западного вооружения и военной техники в Украину, в частности, американских истребителей F-16.

— Мы сознательно решили, что не можем допустить, чтобы эскалация риторики или бряцание оружием со стороны Владимира Путина или Кремля помешали нам поступать правильно, — заявил он.

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Источник: France24
Война в Украине, Великобритания, Украина-Великобритания
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