Чим більше успіхів досягає Україна, тим частіше з РФ йдуть пронизливі звуки – МЗС Британії

Чим більше успіхів досягає Україна на полі бою, тим частіше з Росії лунатимуть пронизливі звуки, що символізують програш.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у коментарі іноземним журналістам.

– У міру того, як українці наближаються до успіху та перемоги, з Кремля лунатимуть більш регулярні та пронизливі звуки. Це завжди буде неминучою реакцією на відсутність успіху Росії на полі бою, – заявив Клеверлі.

Клеверлі відкинув погрози Кремля щодо ризику ескалації конфлікту, відповідаючи на запитання про постачання західного озброєння та військової техніки до України, зокрема, американських винищувачів F-16.

– Ми свідомо вирішили, що не можемо допустити, щоб ескалація риторики чи брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля завадили нам чинити правильно, – заявив він.

Джерело : France24

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