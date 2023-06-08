Чим більше успіхів досягає Україна, тим частіше з РФ йдуть пронизливі звуки – МЗС Британії
Чим більше успіхів досягає Україна на полі бою, тим частіше з Росії лунатимуть пронизливі звуки, що символізують програш.
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у коментарі іноземним журналістам.
– У міру того, як українці наближаються до успіху та перемоги, з Кремля лунатимуть більш регулярні та пронизливі звуки. Це завжди буде неминучою реакцією на відсутність успіху Росії на полі бою, – заявив Клеверлі.
Клеверлі відкинув погрози Кремля щодо ризику ескалації конфлікту, відповідаючи на запитання про постачання західного озброєння та військової техніки до України, зокрема, американських винищувачів F-16.
– Ми свідомо вирішили, що не можемо допустити, щоб ескалація риторики чи брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля завадили нам чинити правильно, – заявив він.