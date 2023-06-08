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Есть свидетельства, что за подрывом ГЭС стоит военно-политическое руководство РФ и его войска – ГУР

Есть свидетельства, что за подрывом ГЭС стоит военно-политическое руководство РФ и его войска – ГУР
Фото: УНИАН

Доказательная база о причастности РФ к подрыву дамбы Каховской ГЭС собирается, есть много свидетельств того, что за терактом стоит военно-политическое руководство страны-агрессора и ее войска.

Об этом в эфире телемарафону Єдині новини заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Если говорить о доказательной базе, то она есть, и сейчас активно продолжается ее сбор. Есть масса прямых и непрямых свидетельств того, что за целенаправленным уничтожением дамбы ГЭС, речь идет о подрыве, стоит не просто РФ, а военно-политическое руководство и официальные войска захватчиков, — сказал он.

В разведке подчеркнули, что Украина информировала до этого мир, что оккупанты осуществляли минирование Каховской ГЭС. Кроме того, РФ совершила преступление, пытаясь сорвать действия украинских сил.

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— То, что за неделю до этого в РФ в нормативно-правовую базу были внесены изменения с целью того, что можно не расследовать последсвия техногенной катастрофы в военное время, кажется, — это явка с повинной, — сказал представитель ГУР.

Юсов отметил, что весь украинский сектор Сил безопасности и обороны будет работать над формированием и наполнением доказательной базы о причастности РФ к подрыву дамбы.

Андрій Юсов, Война в Украине, Каховська ГЕС, Разведка
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