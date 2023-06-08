Импорт золота и борьба с пропагандой: Великобритания расширила санкции против Беларуси

В четверг, 8 июня, Великобритания расширила санкции против Беларуси за активную поддержку, которую режим Александра Лукашенко оказывает РФ во время войны против Украины.

Об этом сообщили в британском Министерстве иностранных дел.

Страна ввела запрет на импорт золота, цемента, древесины и каучука из Беларуси. Отмечается, что эти товары “являются источниками дохода для режима Лукашенко”.

Кроме того, Лондон заблокировал экспорт в Беларусь денежных купюр, промышленного оборудования, а также товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия.

Британское правительство хочет предотвратить распространение пропаганды белорусскими медиа-компаниями. Именно поэтому социальные сети и интернет-провайдеры в стране ограничат доступ к веб-сайтам белорусских СМИ, попавших под санкции.

Власти страны расширили критерии внесения в санкционный список физических и юридических лиц из Беларуси. Это позволит вводить санкции против более широкого круга: родственников белорусов, уже попавших под ограничения, помощников, советников и министров, способствующих деятельности белорусского режима.

Великобритания решила закрыть “лазейки”, через которые РФ пытается обходить санкции. Именно поэтому Лондон будет бороться с теми, кто помогает агрессору это делать, в частности, путем ограничения средств, которые Беларусь может привлечь, а также дальнейшего ограничения доступа к финансовым рынкам Британии.

– Новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, который активно способствует военным усилиям РФ и игнорирует территориальную целостность Украины. Наша поддержка Украины будет оставаться решительной столько, сколько потребуется, и Соединенное Королевство без колебаний введет дальнейшие меры против тех, кто поддерживает войну Путина, — подчеркнул глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Новый санкционный пакет расширил значительные ограничения против Беларуси, которые уже действуют, включая прошлогодний запрет импорта и экспорта товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов. Речь идет о запрете на экспорт в Британию товаров нефтеперерабатывающей промышленности, передовых технологических компонентов, предметов роскоши, белорусского чугуна и стали.

Источник: МИД Великобритании

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