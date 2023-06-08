Из-за позиции Венгрии и Греции: Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против РФ

В среду, 7 июня, послы стран Евросоюза не достигли политической договоренности о введении 11-го пакета санкций против РФ. Переговоры продолжатся на следующей неделе.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

Основной проблемой является то, что Греция и Венгрия выступают против включения Украиной некоторых их компаний в список спонсоров войны.

Официальный Киев ранее составил список таких частных компаний. Афины и Будапешт настаивают на том, чтобы некоторые из них убрали из списка, прежде чем они согласятся одобрить новый пакет санкций ЕС.

Кроме того, несколько стран-членов Евросоюза, таких, как Германия и Франция, обеспокоены запретом на обход антироссийских санкций. Они опасаются, что это может нанести ущерб дипломатическим отношениям с определенными государствами.

В связи с этим Еврокомиссия уже смягчила свои первоначальные предложения, чтобы учесть опасения членов ЕС. Речь идет о смягчении наказания для третьих стран за помощь РФ в обходе санкций.

Один из дипломатов сообщил изданию, что этот вопрос кажется решаемым.

По словам дипломатов, Европейская комиссия представила еще одну версию предложения по 11-му пакету санкций перед заседанием в среду, однако все равно не удалось достичь соглашения.

Теперь послы стран ЕС вновь обсудят это предложение на встрече в следующую среду, 14 июня. Они рассчитывают прийти к согласию.

– Мы все ближе (к достижению договоренности. – Ред.), – отметил один из дипломатов, признав, что заседание Совета ЕС в конце июня может быть последним дедлайном для утверждения пакета санкций.

Как известно, 11-й пакет санкций против РФ будет сосредоточен на борьбе с обходом ранее введенных ограничений. Он будет включать в себя новый механизм потенциального наказания стран за пределами Евросоюза, которые помогают агрессору уклоняться от санкций.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказывала, что новый пакет включает более 90 иностранных компаний, помогающих РФ обходить ограничения.

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.