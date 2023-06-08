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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Імпорт золота та боротьба з пропагандою: Британія розширила санкції проти Білорусі

Лондон - Велика Британія
Фото: Unsplash

У четвер, 8 червня, Велика Британія розширила санкції проти Білорусі за активну підтримку, яку режим Олександра Лукашенка надає РФ під час війни проти України.

Про це поінформували в британському Міністерстві закордонних справ.

Країна запровадила заборону на імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі. Зазначається, що ці товари “є джерелами доходу для режиму Лукашенка”.

Крім того, Лондон заблокував експорт до Білорусі грошових купюр, промислового обладнання, а також товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.

Британський уряд хоче запобігти поширенню пропаганди білоруськими медіакомпаніями. Саме тому соціальні мережі та інтернет-провайдери в країні обмежать доступ до вебсайтів білоруських ЗМІ, які потрапили під санкції.

Влада країни розширила критерії внесення до санкційного списку фізичних та юридичних осіб з Білорусі. Це дозволить запроваджувати санкції проти ширшого кола: родичів білорусів, які вже потрапили під обмеження, помічників, радників та міністрів, які сприяють діяльності білоруського режиму

Велика Британія вирішила закрити “лазівки”, через які РФ намагається обходити санкції. Саме тому Лондон боротиметься з тими, хто допомагає агресору це робити, зокрема шляхом обмеження коштів, які Білорусь може залучити, а також подальшого обмеження доступу до фінансових ринків Британії.

– Новий пакет посилює економічний тиск на Лукашенка та його режим, який активно сприяє військовим зусиллям РФ та ігнорує територіальну цілісність України. Наша підтримка України залишатиметься рішучою стільки, скільки буде потрібно, і Сполучене Королівство без вагань запровадить подальші заходи проти тих, хто підтримує війну Путіна, – наголосив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

Новий санкційний пакет розширив значні обмеження проти Білорусі, які вже діють, включно з торішньою забороною імпорту та експорту товарів на суму близько 60 млн фунтів стерлінгів. Йдеться про заборону на експорт до Британії товарів нафтопереробної промисловості, передових технологічних компонентів, предметів розкоші, білоруського чавуну та сталі.

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Джерело: МЗС Великої Британії

Білорусь, Війна в Україні, Велика Британія, Російська агресія, санкції
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