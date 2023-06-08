Ряд стран обсуждают передачу Украине истребителей F-18 — СМИ

Воздушные силы Украины могут получить изготовленные давно, однако исправные истребители F-18, которые помогут защитить небо от российских атак. В частности, речь идет о передаче десятка единиц военных самолетов.

По данным издания Politico, представители Украины поднимали вопрос поставки F-18 на закрытых заседаниях во время Диалога Шангри-Ла в Сингапуре, который состоялся на прошлой неделе.

По итогам закрытого заседания, вероятно, Украина сможет получить старые, но исправные истребители F-18.

Отмечается, что некоторые страны, среди которых Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия, вскоре планируют переходить на новые истребители F-35, а F-18 станут доступными для экспорта.

Источник : Politico

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