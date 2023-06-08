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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Низка країн обговорюють передавання Україні винищувачів F-18 – ЗМІ

Низка країн обговорюють передавання Україні винищувачів F-18 – ЗМІ
Фото: Depositphotos

Повітряні сили України можуть отримати виготовлені давно, проте справні винищувачі F-18, які допоможуть захистити небо від російських атак. Зокрема, йдеться про передання десятків одиниць військових літаків.

За даними видання Politico, представники України порушували питання постачання F-18 на закритих засіданнях під час Діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі, який відбувся минулого тижня.

За підсумками закритого засідання, ймовірно, Україна зможе отримати старі, але справні винищувачі F-18.

Зазначається, що деякі країни, серед яких Австралія, Канада, Швейцарія та Фінляндія, незабаром планують переходити на нові винищувачі F-35, а F-18 стануть доступними для експорту.

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Низка країн обговорюють передавання Україні винищувачів F-18 – ЗМІ

Джерело: Politico
Австралія, Війна в Україні, Винищувачі для України, Канада, Повітряні сили України, Фінляндія, Швейцарія
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