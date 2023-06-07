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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Украине предложили мощное количество истребителей F-16 — Зеленский

Украине предложили мощное количество истребителей F-16 — Зеленский
Фото: Офис президента, Depositphotos

Государства-партнеры Украины окончательно подтвердили, что украинские пилоты получат от международных партнеров “мощное количество” истребителей F-16.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках телемарафона Единые новости.

— На сегодня последняя наша важная встреча (была, — Ред.) в Молдове, где я имел закрытую встречу со странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. Для этого нам нужно совместное согласование, вместе с США, — сказал он.

Украинский президент говорит, что не может озвучивать подробности, но европейские партнеры дали понимание, что количество истребителей будет “мощное”.

— Я получил от некоторых партнеров уже понимание количества. Оно мощное. Я когда получил эту информацию, то имел день счастья. Потому что иногда, вы знаете, что-то нужно по одному, по два (самолета, — Ред.) как-то договариваться, а здесь было серьезное, мощное предложение, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас надо, чтобы эта коалиция истребителей на бумаге стала договоренностью на Рамштайне или на другой платформе.

— Дай Бог, чтобы мы это дожали, и тогда начнется подготовка всей инфраструктуры, и это не быстро, — сказал он.

При этом президент говорит, что у Воздушных сил ВСУ есть понимание по созданию инфраструктуры для F-16.

— Что касается инфраструктуры. Инфраструктуры еще нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что мы будем иметь соответствующие самолеты, — заявил президент.

Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, что ВСУ во время летнего контрнаступления не будут использовать истребители F-16.

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Російська агресія
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