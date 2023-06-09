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Татьяна Забожко, редактор ленты

Путин уже не тот – ISW о переносе ежегодной пресс-конференции главы Кремля

володимир путін
Фото: Getty Images

Перенос ежегодной пресс-конференции Прямая линия президента РФ Владимира Путина по меньшей мере на полгода является дополнительным свидетельством того, что глава Кремля постепенно превращается из некогда активного и сильного лидера в человека, вовлеченного в незначительные инфраструктурные проекты.

Так на новость о переносе пресс-конференции президента РФ с июня по меньшей мере до ноября-декабря отреагировали аналитики Института изучения войны (ISW).

Ранее эксперты предполагали, что Путин проведет Прямую линию в июне после захвата Бахмута.

Однако отказ от форума свидетельствует о том, что Кремль не считает это достаточной информационной победой, позволяющей компенсировать общую нестабильность в России из-за войны в Украине.

Заметим, что, согласно данным в сети, уже 20-я Прямая линия с Владимиром Путиным должна была состояться 13 июня 2023 года.

Однако накануне российское информационное издание КоммерсантЪ со ссылкой на источники в Кремле заявило, что Путин откладывает свой ежегодный форум “до стабилизации военной ситуации в России”, предположительно, до ноября-декабря.

Источник издания отметил, что эта Прямая линия будет приурочена к президентским выборам, которые должны пройти 17 марта 2024 года.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
Война в Украине, Владимир Путин, Кремль, Російська агресія, Росія, РФ
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