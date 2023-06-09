Путін уже не той – ISW про перенесення щорічної пресконференції глави Кремля

Перенесення щорічної пресконференції Пряма лінія президента РФ Володимира Путіна щонайменше на пів року є додатковим свідченням того, що глава Кремля поступово перетворюється із колись активного та сильного лідера на людину, залучену до незначних інфраструктурних проєктів.

Так на новину про перенесення пресконференції президента РФ із червня щонайменше до листопада-грудня відреагували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше експерти припускали, що Путін проведе Пряму лінію в червні після захоплення Бахмута.

Однак відмова від форуму свідчить про те, що Кремль не вважає це достатньою інформаційною перемогою, яка б дозволила компенсувати загальну нестабільність у Росії через війну в Україні.

Зауважимо, що, згідно з даними в мережі, уже 20-та Пряма лінія з Володимиром Путіним мала відбутися 13 червня 2023 року.

Однак напередодні російське інформаційне видання КоммерсантЪ із посиланням на джерела в Кремлі заявило, що Путін відкладає свій щорічний форум “до стабілізації військової ситуації в Росії”, імовірно, до листопада-грудня.

Джерело видання зауважило, що ця Пряма лінія буде приурочена до президентських виборів, які мають відбутися 17 березня 2024 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : ISW

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